СБУ та Нацполіція викрили у Києві масштабне угруповання, яке займалося легалізацією іноземців у країнах ЄС

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Євросоюзу.

За результатами комплексних заходів, які тривали більше ніж пів року в Україні та за кордоном, у тому числі негласних слідчих дій, правоохоронці задокументували злочинну діяльність фігурантів, їхні ролі у схемі та механізм її роботи.

Зловмисники виготовляли високоякісні підробки документів, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати в європейських країнах.

Серед цієї продукції: фейкові паспорти, посвідки на проживання, карти побуту, водійські посвідчення, поліси страхування тощо.

Клієнтами фігурантів були вихідці з росії, Близького Сходу та інших країн, які вже перебувають на території ЄС і намагаються легалізуватися там.

За даними розслідування, лише з травня 2025 року зловмисники продали підроблених документів на щонайменше 17,8 млн грн.

Для реалізації злочинної схеми її учасники налагодили роботу розгалуженої мережі, яка включала:

● ІТ-фахівців та аналітиків, які через контекстну і таргетовану рекламу в Інтернеті підшукували клієнтів;

● кол-центр у Києві для супроводу замовників;

● виготовлення високоякісних підроблених документів;

● логістичний ланцюжок для доставки документів з України до країн ЄС.

Загалом, за наявними даними, до злочинної схеми було залучено понад 100 осіб, між якими були чітко розподілені функції та завдання.

Під час спецоперації із затримання зловмисників проведено 12 одночасних обшуків за місцями їхнього проживання та роботи. Зокрема, було вилучено:

● комп’ютерну та мобільну техніку із доказами протиправної діяльності;

● чорнові записи і документальні матеріали, що свідчать про виготовлення підроблених документів країн ЄС та отримання грошей за їх реалізацію;

● готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 70 тис. доларів США. Її походження перевіряється.

● SIM-карти українських та іноземних операторів.

Наразі сімох ключових фігурантів затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Їм загрожує до дванадцяти років ув′язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.

