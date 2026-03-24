СБУ та Нацполіція викрили у Полтаві неповнолітніх, які на замовлення рф намагалися підірвати авто з воїнами ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали нову спробу рашистів вчинити теракт у Полтаві. За результатами дій на випередження затримано двох неповнолітніх агентів рф, які намагалися підірвати українських воїнів.

Як встановило розслідування, фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мали закласти під військове авто.

Далі російські спецслужбісти планували дистанційно активувати бомбу під час наближення бійців ЗСУ до замінованої машини.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів у готельному номері, де вони споряджали СВП.

За матеріалами справи, замовлення рф виконували двоє 16-річних місцевих жителів, які потрапили до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».

Після цього агенти отримали від куратора з рф інструкцію щодо виготовлення саморобної бомби з підручних засобів.

Наступним етапом фігуранти мали встановити місце паркування військового авто і «погодити» його з російським спецслужбістом.

Під час обшуків у затриманих вилучено підготовлений до теракту СВП і смартфони із доказами злочинів.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17150?single

