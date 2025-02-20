СБУ та Нацполіція затримали 4-х ворожих агентів, які на замовлення рф готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого

Служба безпеки та Національна поліція протягом доби затримали агентів російських спецслужб, які на замовлення рф готували теракт у Миколаєві 14 лютого цього року. Наразі на фігурантів зібрана відповідна доказова база і повністю задокументовано їхній звʼязок із ворогом.

Тоді рашисти використали мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі Миколаєва.

Унаслідок події жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Контррозвідка СБУ затримала співучасників злочину «по гарячих слідах». Ними виявилося четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку «легких грошей».

За інструкцією російських спецслужбістів юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), заховали його у рюкзак та передали цю «посилку» 42-річній мешканці сусіднього селища.

В обмін на обіцянку «швидкого заробітку» з рф жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати «сумку з грошима» місцевому жителю.

Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових.

Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон.

За наявною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як «зайвого» свідка теракту.

Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки «залягли на дно» по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів.

Там їх затримали українські правоохоронці. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами контактів з фсб, а також і компоненти для виготовлення СВП.

Наразі 4-м фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей).

Зловмисники перебувають під вартою. Незважаючи на юний вік, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській та Полтавській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» - t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot).

Джерело: https://t.me/SBUkr/14167

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