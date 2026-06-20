СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які розробили копію «Резерв+», щоб заробляти на ухилянтах

Кіберфахівці Служби безпеки України та Департаменту кіберполіції Національної поліції провели масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах. За результатами комплексних заходів нейтралізовано хакерське угруповання, яке створило для ухилянтів фейкову версію мобільного додатку «Резерв+».

Як з’ясувало розслідування, ззовні клонований застосунок повністю імітував офіційний додаток Міністерства оборони України.

Доступ до «клона» був платним і коштував 1200 гривень на місяць.

В електронному кабінеті псевдододатку ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та «дописувати» відстрочку від призову.

Після внесення відповідних змін військовозобов’язані пред’являли фейкові електронні документи співробітникам ТЦК та Національної поліції під час перевірок.

Задокументовано, що у підробленому сервісі авторизувалося понад 4 тисячі користувачів, які намагалися уникнути мобілізації.

У процесі обшуків за адресами проживання учасників хакерського угруповання у трьох містах України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські та сім-картки із доказами оборудки.

Одночасно із цим було заблоковано дію фейкового додатку.

Наразі двом затриманим уже повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪️ ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили спільно з Управлінням СБУ в Черкаській області, Департаментом кіберполіції Національної поліції України за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17852

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