СБУ та Нацполіція затримали інформатора рф, який шпигував за оборонцями Харкова та чекав на окупацію міста

Служба безпеки та Національна поліція затримали біля Харкова ще одного російського інформатора. Ним виявився 38-річний місцевий прихильник рашизму, який «зливав» окупантам локації Сил оборони та чекав на захоплення всього регіону.

За матеріалами справи, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли залишав коментарі на підтримку путіна у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування ворожий поплічник почав збирати інформацію про пункти базування оборонців Харкова.

Для цього він самостійно об’їжджав місцевість навколо обласного центру і приховано фіксував координати українських військ.

За наявними даними, у разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки повітряних ударів по регіону та спроб прориву російських дрг.

СБУ викрила законспірований зв’язок між інформатором та його куратором з рф. Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено телефон із доказами злочинів.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисника на користь країни-агресора.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з метою надання такої інформації державі-агресору);

◾ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14807

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