Сегодня 10:56
СБУ та Нацполіція затримали ще 13-х організаторів «ухилянтських схем»

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

За суми від 5 до 16 тисяч доларів США вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон.

● Так, у Києві викрито посадовця штабу військової частини, який «домовлявся» за зняття ухилянтів з розшуку та їхнє оформлення до тилових підрозділів, де вони навіть не з’являлися.

Також у столиці затримали ексспівробітника ТЦК, який намагався задіяти колишніх колег, щоб «списати» з військового обліку своїх клієнтів.

● На Вінниччині затримано працівника насосної станції, який підказував ухилянтам шляхи перетину держкордону вбрід через водойми.

● У Чернігові викрито керівника будівельної компанії, який фіктивно працевлаштовував до себе військовозобов’язаних для «бронювання».

● На Львівщині затримано безробітного жителя та його спільницю, які торгували фейковими меддовідками про погане здоров’я.

Також у Стрийському районі затримано підприємця, який за гроші обіцяв доставити ухилянтів до західного кордону і показати шляхи його перетину поза пунктами пропуску.

● На Закарпатті СБУ затримала дезертира з Тячівського району, який разом із співмешканкою прокладали ухилянтам маршрути втечі до ЄС через річку Тиса.

Крім цього, у Берегівському районі викрито підприємця та його підрядника, які нібито через знайомих у ТЦК намагалися безпідставно «демобілізувати» своїх знайомих.

У Рахівському районі затримано киянина та його спільника, які підвозили мобілізованих до західного кордону, а потім підказували шляхи втечі гірськими стежками до Євросоюзу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

● ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон України);

● ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

● ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники регіональних підрозділів СБУ за процесуального керівництва Київської, Вінницької, Чернігівської та Львівської облпрокуратур, Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17040

