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СБУ та Нацполіція затримали ще 17 організаторів «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 17 організаторів оборудок.

Фігуранти продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли ухилянтів за кордон в обхід пунктів пропуску. Вартість таких «послуг» становила до 14 тис. американських доларів.

● Так, на Донеччині затримано місцевого ділка, який продавав ухилянтам електронні карти втечі до Євросоюзу через так звану «зеленку».

За матеріалами справи, «маршрут» пролягав через лісові стежки та водойми на кордоні із сусідньою країною ЄС.

● На Дніпропетровщині затримано посадовця районного ТЦК та голову місцевої військово-лікарської комісії, які торгували фіктивними меддовідками про «погане» здоров’я.

До незаконної діяльності вони залучили спільника, який підшукував потенційних клієнтів серед військовозобов’язаних.

● На Закарпатті у Рахівському районі затримано ділка, який споряджав ухилянтів у гідрокостюми та переправляв їх через прикордонну річку до ЄС.

В Ужгороді затримано 3-х водіїв міжнародних рейсів, які ховали військовозобов’язаних у кабіні вантажних фур та вивозили за кордон.

Ще 7-х фігурантів викрито у Хустському районі області, серед яких – посадовці медичних установ і адвокат. Вони продавали фіктивні медвисновки для «списання» потенційних призовників з військового обліку за станом здоров’я.

● У Черкасах затримано колишнього медпрацівника разом зі спільником. Керівник фармацевтичної компанії та його помічник оформляли для ухилянтів фейкові довідки про наявність тяжких захворювань.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб або службовою особою);

▪ ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою);

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом);

▪ ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

▪ ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації);

▪ ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській, Дніпропетровській, Закарпатській, Черкаській областях спільно з Національною поліцією та Держприкордонслужбою за процесуального керівництва обласних прокуратур.

СБУ та Нацполіція затримали ще 17 організаторів «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали ще 17 організаторів «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали ще 17 організаторів «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали ще 17 організаторів «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали ще 17 організаторів «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали ще 17 організаторів «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали ще 17 організаторів «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція затримали ще 17 організаторів «схем для ухилянтів» у різних регіонах України

Джерело: https://t.me/SBUkr/14067

Новости портала «Весь Харьков»

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