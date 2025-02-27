СБУ та Нацполіція затримали ще 3-х поплічників фсб, які на замовлення рф намагалися знищити релейні шафи Укрзалізниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох поплічників фсб, які вчиняли замовні підпали у Київській та Дніпропетровській областях.

Основними цілями ворога були релейні шафи, які забезпечують безперебійних рух поїздів, зокрема військових ешелонів Сил оборони.

Для вчинення диверсій фігуранти використовували легкозаймисті суміші, які власноруч виготовляли за інструкціями фсб.

● Так, на Київщині затримано ще одного учасника групи підпалювачів, яку Служба безпеки нейтралізувала у грудні 2024 року.

Тоді після викриття ворожого осередку 21-річний фігурант «заліг на дно», а згодом на замовлення фсб підпалив дві релейні шафи поблизу столиці.

● На Дніпропетровщині затримано ще двох зловмисників. Один з них - 20-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки, а на початку цього року підпалив дві релейні шафи.

Інший фігурант – 16-річний студент місцевого коледжу, якого затримали «на гарячому», коли він намагався підпалити релейну шафу на залізничному переїзді поблизу Кам’янського.

Одним із його наступних завдань було пустити з рейок вантажний потяг, який перевозив техніку ЗСУ на передову.

Під час обшуків у затриманих вилучено одяг, засоби підпалу та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Дніпропетровській областях спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Київської міської та Дніпропетровської обласної прокуратур, а також Спеціалізованої прокуратури у сфері оборону Східного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14236

Новости портала «Весь Харьков»