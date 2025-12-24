СБУ та Нацполіція затримали ще 8-х організаторів «ухилянтських схем» у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації в Україні. За результатами комплексних заходів затримано вісьмох організаторів оборудок.

За хабарі від 10 до 15 тис. доларів США ділки продавали військовозобов’язаним фіктивні меддовідки або переправляли їх за кордон поза пунктами пропуску.

● Так, на Закарпатті затримано 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилянтів до західного регіону, а потім прокладав їм маршрут втечі до ЄС через неробочу газову трубу.

Встановлено, що фігурант діяв спільно зі своїм знайомим з Покровська, який мігрував до Євросоюзу. Перебуваючи за кордоном, він підшукував у ТікТоку потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.

● В Одесі правоохоронці затримали одразу чотирьох ділків, які організували підпільний «трансфер» військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я.

До складу злочинної групи входив дезертир, який під виглядом діючого військовослужбовця перевозив ухилянтів у багажнику власного авто.

● На Полтавщині викрито 48-річного колишнього правоохоронця, який торгував фейковими довідками про інвалідність. Щоб отримати підроблені документи, фігурант використовував знайомих лікарів-неврологів.

Як встановило розслідування, ухилянтів спочатку оформлювали на «стаціонар» у місцевих медустановах, а потім вручали їм фіктивні виписки з важкими діагнозами.

● У Дніпрі затримано двох безробітних віком 51 та 59 років, які нелегально переправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу лісовими стежками. Для маскування ухилянтів на місцевості ділки видавали їм камуфльований одяг.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (організація підроблення документів та збуту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Дніпропетровській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Донецької, Полтавської та Дніпропетровської обласних прокуратур, а також Одеської окружної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16454

