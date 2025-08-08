Кримінал
Сегодня 11:07
СБУ та Нацполіція затримали ще сімох організаторів «ухилянтських схем» у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації на заході, півночі та в центральному регіоні України. За результатами комплексних заходів затримано сімох організаторів оборудок.

За суми від 5 до 11 тисяч доларів США вони допомагали військовозобов’язаним «відкосити» від призову, використовуючи різні схеми.

● Так, наприклад, на Закарпатті затримано киянина, який за гроші «підвозив» ухилянтів до західного кордону під виглядом пацієнтів екстреної медичної допомоги.

Для цього ділок обладнав свій мікроавтобус спецсигналами та розпізнавальними наліпками «швидкої». Також під час транспортування клієнтів фігурант вмикав проблискові маячки, намагаючись безперешкодно проїжджати блокпости.

Крім цього, у Рахівському районі області затримано 58-річного рецидивіста, раніше судимого за розбій, який «підказував» військовозобов’язаним маршрути втечі до Євросоюзу.

Один із «варіантів» полягав у подоланні водних перешкод, зокрема через прикордонні ділянки річки Тиса.

● На Черкащині затримано жителя Звенигородського району, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність їхніх дітей для безперешкодного виїзду з України.

Для оформлення підроблених меддокументів фігурант використовував особисті зв’язки серед місцевих лікарів.

● На Чернігівщині викрито чотирьох мешканців міста Прилуки, які «зливали» у месенджери локації Сил оборони, зокрема мобільних блокпостів ТЦК.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪️ ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Закарпатській, Черкаській та Чернігівській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Чернігівської, Черкаської обласної, Тячівської окружної прокуратур та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/15503

