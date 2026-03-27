Сегодня 11:06
СБУ та прокуратура заочно повідомили про підозру генералу рф, який командував знищенням цивільної інфраструктури на півночі України у 2022 році

Служба безпеки та прокуратура задокументували нові воєнні злочини російського генерал-лейтенанта Сергія Кісєля – командувача 1-ї танкової армії західного військового округу рф.

Як встановило розслідування, у період з 24 лютого по 23 березня 2022 року він командував 4-ю танковою дивізією країни-агресора (більш відомою як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова), яка брала участь у повномасштабному вторгненні на територію України.

За матеріалами справи, під командуванням Кісєля підрозділи з’єднання атакували населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.

Встановлено, що за наказом російського генерала його підлеглі майже впритул розстрілювали об’єкти цивільної інфраструктури з гармат важкої бронетехніки та ствольної артилерії.

Внаслідок ворожих атак тоді лише на території Сумщини загинуло 137 цивільних осіб, серед них 8 дітей. Зруйновано сотні житлових будинків та адміністративних споруд.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кісєлю про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни).

Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року СБУ заочно повідомила російському генералу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тоді було встановлено, що 25 лютого 2022 року Кісєль брав участь в організації ударів по цивільній інфраструктурі Охтирки з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган».

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17195

