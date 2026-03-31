СБУ викрила агентку фсб, яка готувала теракти проти українських воїнів на Хмельниччині

Служба безпеки зірвала спроби рашистів здійснити серію терактів у Хмельницькому. За результатами дій на випередження в обласному центрі затримано агентку фсб, яка готувала підриви авто Сил оборони.

Як встановило розслідування, зловмисниця відстежувала місця паркування машин українських воїнів, фотографувала ці локації та намагалася виявити навколишні камери спостереження.

У подальшому ворог планував використати агентурні дані для проникнення на автостоянки, щоб замінувати транспортні засоби військових та підірвати їх.

Співробітники СБУ затримали агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу паркінгу з машинами українських захисників.

За даними кіберфахівців та слідчих Служби безпеки, підготовкою терактів займалася завербована фсб місцева мешканка. До уваги рашистів вона потрапила, коли публікувала прокремлівські коментарі в «Однокласниках».

Також під час розслідування було встановлено, що вона відстежувала запасні командні пункти Сил оборони та залізничні станції з військовими ешелонами.

Задокументовано, як агентка фіксувала потенційні «цілі» на камеру, тримаючи телефон біля вуха, під виглядом телефонної розмови.

При обшуках у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17207

Новости портала «Весь Харьков»