СБУ викрила російського агента, який на замовлення фсб підготував схрон зі зброєю для замовних убивств в Одесі

Служба безпеки запобігла серії замовних убивств в Одесі. За результатами комплексних заходів у портовому місті затримано агента фсб, який облаштував там схрон з боєприпасами та вогнепальною зброєю. Припаси із цієї схованки планували використати для підготовки резонансних ліквідацій.

Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований рашистами, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після вербування агента «відрядили» в Одесу. Прибувши до міста, він отримав від фсб геолокацію схованки, з якої забрав бойову гранату «Ф-1», автомат Калашникова та 30 набоїв до нього.

У готельному номері фігурант перевірив їх боєздатність, доповів про це куратору з рф і отримав від нього наступне завдання: закласти схрон з озброєнням у новий «тайник».

Після проведення дорозвідки на місцевості агент заховав засоби ураження у сміттєвих контейнерах центрального парку та надіслав відповідні координати фсб.

Далі російські спецслужбісти планували завербувати потенційного кілера, який мав використати тайник для замаху на очільника одного з районних ТЦК обласного центру.

У разі вбивства військового посадовця ворог сподівався розширити «список» жертв.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри рашистів, задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання у Полтаві, куди він повернувся після закладки схрону.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також заочно повідомлено про підозру куратору від фсб. Його дії кваліфіковано як підготовка теракту, закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними. Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ:

Чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)

Тел.: 15-16 або 0 800 501 482

Email: callcenter@ssu.gov.ua

Джерело: https://t.me/SBUkr/17288

