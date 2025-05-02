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СБУ викрила ще одного агента російського гру, який працював на залізниці та шпигував за ешелонами ЗСУ

СБУ викрила ще одного агента російського гру, який працював на залізниці та шпигував за ешелонами ЗСУ

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Харківщині. Ним виявився 51-річний помічник машиніста місцевого локомотивного депо, який коригував авіаудари рф.

За даними контррозвідки СБУ, основним завданням фігуранта була передача координат залізничних платформ, на яких розвантажують військову техніку Сил оборони.

Щоб скоригувати повітряну атаку агресора, зрадник фіксував час та місце прибуття ешелонів ЗСУ на об’єкти Укрзалізниці.

Одночасно агент шпигував за напрямками польотів бойових вертольотів ЗСУ, намагаючись «вирахувати» ймовірні локації авіабаз Сил оборони.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання, коли він готував агентурний «звіт» для окупантів.

У затриманого вилучено «запасний» телефон, який він використовував для «прихованого» листування з куратором.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору російської спецслужби як автор антиукраїнських коментарів в «Однокласниках».

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14752

Новости портала «Весь Харьков»

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