СБУ викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які героїзували рашистів і чекали на захоплення Київської та Черкаської областей

Служба безпеки викрила ще трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію рф проти України.

За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

● Так, на Київщині викрито керівника однієї з релігійних громад УПЦ (МП) Фастівського району, який у розмовах з прихожанами героїзував рашистів та висловлював сподівання на захоплення регіону.

Крім цього, священник поширював фейки про Сили оборони та заперечував авіаудари агресора по цивільній інфраструктурі України.

За даними слідства, фігурант тривалий час проживав на Луганщині, але після початку повномасштабної війни переїхав до Київської області та очолив одну з місцевих парафій.

● У Черкаській області затримано ще двох прокремлівських агітаторів. Ними виявилися настоятель церкви та монах чоловічого монастиря УПЦ (МП), які вихваляли путіна та окупаційні угруповання рф.

Також обидва клірики сподівалися на захоплення центрального регіону України.

Задокументовано, що очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей нашої держави.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності кліриків на користь рф.

Під час обшуків у фігурантів виявлено прокремлівську літературу та мобільні телефони із доказами поширення російської пропаганди.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Черкаській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14790

Новости портала «Весь Харьков»