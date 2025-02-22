СБУ викрили суддю із Дніпра, який привласнив орендовану квартиру

Служба безпеки та ДБР ліквідували у Дніпрі рейдерську схему захоплення приватної нерухомості громадян.

За результатами комплексних заходів у прифронтовому місті викрито суддю районного суду, який підозрюється у незаконному заволодінні квартирою місцевої жительки.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки він спочатку орендував це житло у центрі Дніпра та протягом пів року не сплачував відповідні суми за фактичне проживання.

Більше того, суддя під вигаданими приводами не допускав до квартири її власницю, яка намагалася зустрітися з ним та з’ясувати причини відсутності орендної плати.

Далі посадовець підробив документи, в яких «дописав», що нібито викупив це помешкання у потерпілої за 412 тис. гривень.

Потім фігурант подав до суду цивільний позов про визнання договору дійсним. А на додачу «підкріпив» його фальшивою розпискою від власниці квартири про начебто отримані нею кошти за продаж нерухомості.

Як встановило розслідування, суд виніс заочне рішення, яким задовольнив позовні вимоги посадовця та визнав його право власності на відповідне житло.

Під час обшуків за адресами проживання та роботи судді виявлено комп’ютери, мобільні телефони, чорнові записи і робочу документацію із доказами оборудки.

Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах);

▪ ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, вчинене з корисливих мотивів).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та повернення нерухомості її законній власниці. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14196

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