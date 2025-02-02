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СБУ встановила особу рашиста, який виготовив для збройних сил рф понад 13 тисяч «російських Шахедів»

СБУ встановила особу рашиста, який виготовив для збройних сил рф понад 13 тисяч «російських Шахедів»

Слідчі Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на російського бізнесмена, який виготовив і поставив до збройних сил рф понад 13 тисяч ударних безпілотників типу «Герань», котрі є російською версією іранських «Шахедів».

Йдеться про генерального директора акціонерного товариства «Особлива економічна зона промислово-виробничого типу «Алабуга» Тимура Шагівалєєва.

За матеріалами слідства, посадовець організував масове виробництво ударних безпілотників на потужностях цього підприємства у 2023 році.

російська федерація масово і регулярно використовує ці засоби ураження для ударів по території України, в тому числі по цивільній інфраструктурі.

Унаслідок чого це призводить до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також спричиняє матеріальні збитки: знищення будівель, майна та іншої цивільної інфраструктури.

На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, Шагівалєєву заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування триває.

Вживаються комплексні заходи, щоб знайти і покарати всіх винних у злочинах проти України.

Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14002

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