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СБУ заочно повідомила про підозру 4-м колаборантам, які катували українських полонених на Луганщині

СБУ заочно повідомила про підозру 4-м колаборантам, які катували українських полонених на Луганщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще чотирьох рашистів, які катували полонених воїнів ЗСУ на тимчасово окупованій території Луганщини.

За матеріалами справи, фігурантами є колишні працівники виправної колонії у Суходільську, які після захоплення громади пішли на співпрацю з ворогом. Згодом вони увійшли до складу «адміністрації» окупаційної тюрми:

Йдеться про:

▪ Кирила Долгополова – керівника «оперативного відділу» репресивної установи і трьох його підлеглих «інспекторів»:

▪ Леоніда Руденка;

▪ Миколу Цвєткова;

▪ Романа Занкова.

Як встановило розслідування, на базі захопленої установи рашисти облаштували катівню, куди звозили українських воїнів, що потрапили у полон під час боїв на сході України.

У застінках фігуранти били полонених гумовими кийками та катували електричним струмом.

У такий спосіб очільники російської тюрми сподівалися схилити військовополонених до співпраці з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Долгополову, Руденку, Цвєткову та Занкову про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені групою осіб).

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи, щоб знайти воєнних злочинців і покарати їх.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу співробітників СБУ в Донецькій та Луганській областях і процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14753

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