Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 79

СБУ заочно повідомила про підозру ексочільнику окупаційної тюрми на Луганщині, який катував українських полонених

СБУ заочно повідомила про підозру ексочільнику окупаційної тюрми на Луганщині, який катував українських полонених

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з тимчасово захопленої Луганщини, який катував українських військовополонених.

Як встановило розслідування, фігурантом є співробітник «виправної колонії № 4 по лнр». З жовтня 2022 по січень 2024 року зловмисник очолював цю окупаційну установу.

У вищезазначений період, перебуваючи на керівній «посаді», колаборант не лише доручав підлеглим вчиняти тортури над полоненими воїнами ЗСУ, але й особисто катував потерпілих.

За матеріалами справи, він регулярно бив полонених руками, ногами, гумовим кийком ПР-73 і столярним молотком.

Крім цього, під час катувань зловмисник іноді використовував електрошокер.

Такі дії грубо порушують вимоги статей 4, 13, 14, 15 і 130 Конвенції про поводження із військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за катування полонених українських воїнів.

Розслідування проводили спільно із співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17255

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 