СБУ заочно повідомила про підозру генералу та полковнику армії рф, які командували ракетним ударом по Київській телевежі

Служба безпеки зібрала нову доказову базу на представників командування окупаційних угруповань рф, які вчиняли воєнні злочини на початку повномасштабної війни.

Йдеться про двох рашистів:

◾ генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил армії країни-агресора;

◾ полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил росії.

За даними слідства, обидва фігуранти брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару рф по Київській телевежі 1 березня 2022 року.

Для проведення повітряної атаки по столиці України окупанти задіяли стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС.

Як встановило розслідування, російська авіація вдарила по телевежі крилатими ракетами Х-101 класу «повітря-земля».

Унаслідок ворожого обстрілу загинули п’ятеро цивільних людей, шестеро – отримали поранення.

Під час вибуху було пошкоджено технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки і спорткомплекс.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кобилашу і Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що обидва рашисти не вперше фігурують у розслідуваннях Служби безпеки щодо вчинення воєнних злочинів рф проти цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/15502

