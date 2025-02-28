СБУ заочно повідомила про підозру рашисту, який постачає армії рф літаки для бомбардування України

Служба безпеки зібрала доказову базу на генерального директора російської Об’єднаної авіабудівної корпорації Юрія Слюсаря, який постачає бойові літаки для армії рф.

За матеріалами справи, з початку повномасштабного вторгнення цей посадовець переформатував роботу авіаційної галузі рф під потреби військово-промислового комплексу рашистів.

Зокрема, він посилив виробництво і модернізацію бойових літаків для бомбардування України і з 24 лютого 2022 року забезпечив виробництво понад 100 літальних апаратів.

Насамперед йдеться про бомбардувальники Ту-22М3 і винищувачі МіГ-31, які атакують цивільну інфраструктуру нашої держави крилатими і балістичними ракетами, зокрема «Кинджалами».

Також під керівництвом Слюсаря рашисти отримують на озброєння винищувачі Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 та військово-транспортні борти типу Іл-76МД-90А.

Як свідчить доказова база, посадовець координує свої дії з вищим військово-політичним керівництвом рф і виконує їхнє «оборонне» замовлення.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Слюсарю про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14242

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