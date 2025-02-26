Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:06
Просмотров: 67

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту «Шаману»

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту «Шаману»

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, більш відомого під сценічним псевдонімом «Shaman». За матеріалами справи, він публічно підтримує та пропагує війну рф проти України.

Зловмисник входить до кола підконтрольних кремлю естрадних виконавців росії, які публічно підтримують дії керівництва рф, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

Для цього Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку путіна та окупаційних угруповань країни-агресора.

Задокументовано, що в кінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань росії, що воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році.

Також у лютому 2023 року Дронов перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисника.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань рф, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації̈).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14227

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новый пакет санкций ЕС запретил полеты над своей территорией для авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы в россии
Сегодня 10:18    25
Хакери атакують українських нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів
Сегодня 10:05    31
Списання податків на понад 641 млн грн: підозрюється ексзаступник голови ДФС
Сегодня 09:53    55
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка «зливала» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині
Сегодня 09:41    60
Гризня чекістів ― деталі вибуху в кабінеті зрадника України романа подсудєвского
Сегодня 09:29    81
Интересная новость из области “успехов” вражеского ВПК
Сегодня 09:17    82
У День спротиву окупації Криму розповідаємо, як насправді росія силою захоплювала український півострів
Сегодня 09:11    62
Збито 110 ворожих БПЛА, 66 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:08    56
Пропагандистська акція на Луганщині: окупанти змусили українських дітей годинами стояти з банером «армия россии»
Сегодня 08:58    61
Харківщина, 26 лютого
Сегодня 08:57    58
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 