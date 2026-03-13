Кримінал
Сегодня 08:58
СБУ запобігла новому теракту у центрі Рівного

Служба безпеки запобігла новій спробі рашистів вчинити теракт у Рівному.

Завдяки діям на випередження СБУ затримала агента рф «на гарячому», коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події.

За матеріалами справи, замовлення рф виконував завербований ворогом наркозалежний мешканець Житомира. У поле зору рашистів фігурант потрапив, шукаючи «гроші на дозу» в Телеграм-каналах.

Згодом завербованого агента окупанти «відрядили» до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Встановлено, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії.

Після закладання СВП окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби.

За матеріалами справи, для конспірації фігурант вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого теракту.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

