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СБУ затримала 2-х агенток фсб, які коригували російські авіаудари по оборонцях Донеччини

СБУ затримала 2-х агенток фсб, які коригували російські авіаудари по оборонцях Донеччини

СБУ затримала 2-х агенток фсб, які коригували російські авіаудари по оборонцях Донеччини

Служба безпеки зірвала нові спроби фсб розширити свою агентурну мережу на Донеччині. За результатами контрдиверсійних заходів у фронтових районах області затримано двох ворожих агенток, які коригували вогонь рф по українських захисниках.

Обидні фігурантки діяли окремо. Одна з них – 47-річна мешканка селища Дачне. За матеріалами справи, вона наводила російські авіаудари по локаціях Сил оборони на Покровському напрямку.

Під «прицілом» рашистів були станції радіоелектронної боротьби та вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка прикриває передові піхотні підрозділи українських військ.

Щоб зібрати інформацію, жінка самостійно обходила місцевість поблизу лінії боєзіткнень та фіксувала координати потенційних цілей.

Отримані відомості вона месенджером пересилила своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень в анонімному чаті.

Відчуваючи невідворотність покарання, зрадниця виїхала на Дніпропетровщину, де намагалася «залягти на дно». Втім, контррозвідка СБУ встановила її місцезнаходження і затримала в орендованому помешканні.

Ще однією агенткою фсб виявилась 44-річна мешканка селища Іллінівка біля Костянтинівки. Зловмисниця допомагала штурмовим групам окупантів атакувати бойові позиції оборонців Часового Яру.

Для цього фігурантка намагалася виявити і передати рашистам локації укріпрайонів та маршрутів переміщення українських військ.

Під час обшуків в обох зловмисниць вилучено мобільні телефони із доказами їхніх контактів з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької облпрокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14218

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