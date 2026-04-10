СБУ затримала агента фсб, який готував теракт у Хмельницькому

Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту у Хмельницькому. За результатами дій на випередження затримано агента фсб, який готувався підірвати в обласному центрі саморобну бомбу.

Як встановило розслідування, вибух мав статися у місці скупчення українських військових. Для збільшення кількості жертв зловмисник планував зробити анонімний дзвінок на 102, щоб викликати на «локацію» наряд поліції.

За матеріалами справи, активація вибухівки мала відбутися дистанційно в момент прибуття правоохоронців на місце запланованого теракту.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента «на гарячому», коли він проводив дорозвідку на місці, де планував закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП).

За даними слідства, замовлення фсб виконував завербований російською спецслужбою місцевий наркозалежний. У поле зору рашистів він потрапив під час пошуку грошей «на дозу» в Телеграм-каналах.

Після вербування агент отримав від куратора з рф інструкцію з виготовлення СВП з підручних засобів.

Паралельно з цим фігурант обходив місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

Під час розвідвилазок зловмисник не лише позначав відповідні координати на гугл-картах, але й фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та навколишніми будівлями.

Одночасно агент підшукував схованки для закладки саморобної бомби. Зібрані відомості він передавав фсб для координації підготовки теракту.

При обшуках у затриманого вилучено споряджений СВП і смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними. Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ:

Чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)

Тел.: 15-16 або 0 800 501 482

Email: callcenter@ssu.gov.ua

Джерело: https://t.me/SBUkr/17283

