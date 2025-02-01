СБУ затримала агента фсб, який коригував обстріли Черкащини

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб у Черкасах.

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився 33-річний місцевий мешканець. Він готував координати для ракетно-дронових атак рф по регіону.

Щоб скоригувати вогневе ураження, агент отримав від свого російського куратора список орієнтовних геолокацій, де він мав провести дорозвідку.

Серед пріоритетних цілей ворога були навчальні центри Державної прикордонної служби та Збройних Сил України, зокрема казарми, в яких проживали воїни.

Як встановило розслідування, фігурант на своєму авто об’їжджав локації, де, на думку ворога, знаходилися пункти базування українських захисників.

За інструкцією фсб зрадник проводив відеозйомку зовнішнього периметру об’єктів та наявність на їхній території особового складу і військової техніки.

Після розвідувальних вилазок агент повертався додому і готував «звіт» для свого російського куратора.

У разі підтвердження розвідданих окупанти ймовірно планували атакувати «цілі» ракетами і дронами-камікадзе.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його підривної діяльності. Після документування злочинів фігуранта його затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13983

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