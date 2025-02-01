Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:16
Просмотров: 95

СБУ затримала агента фсб, який коригував обстріли Черкащини

СБУ затримала агента фсб, який коригував обстріли Черкащини

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб у Черкасах.

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився 33-річний місцевий мешканець. Він готував координати для ракетно-дронових атак рф по регіону.

Щоб скоригувати вогневе ураження, агент отримав від свого російського куратора список орієнтовних геолокацій, де він мав провести дорозвідку.

Серед пріоритетних цілей ворога були навчальні центри Державної прикордонної служби та Збройних Сил України, зокрема казарми, в яких проживали воїни.

Як встановило розслідування, фігурант на своєму авто об’їжджав локації, де, на думку ворога, знаходилися пункти базування українських захисників.

За інструкцією фсб зрадник проводив відеозйомку зовнішнього периметру об’єктів та наявність на їхній території особового складу і військової техніки.

Після розвідувальних вилазок агент повертався додому і готував «звіт» для свого російського куратора.

У разі підтвердження розвідданих окупанти ймовірно планували атакувати «цілі» ракетами і дронами-камікадзе.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його підривної діяльності. Після документування злочинів фігуранта його затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13983

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Они грабят, поэтому х..р их знает — лучше закрытой сидеть, никому не открывать” - перехоплення ГУР
Сегодня 10:42    120
У практичну площину перейшли плани введення миротворців в Україну
Сегодня 10:29    144
Знову кцапи брешуть
Сегодня 09:51    151
Брехня: «в Україні вводитимуть стабілізаційні відключення світла через суттєве похолодання»
Сегодня 09:39    101
Український наземний роботизований комплекс VEPR витягує поранених бійців з лінії фронту та доставляє військовим боєприпаси і все необхідне.
Сегодня 09:04    104
«Концепція змінилась…»
Сегодня 08:53    133
Число померлих в Україні у 2024р. перевищило число народжених у 2,8 рази — звіт Міністерства юстиції
Сегодня 08:42    102
путин забыл о Курской области
Сегодня 08:32    127
У Запоріжжі перед судом постануть правоохоронці, які вкрали у померлого пенсіонера майже 800 тисяч гривень
Сегодня 08:21    178
В Україні відновили комплексну послугу "єМалятко"
Сегодня 08:10    99
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 