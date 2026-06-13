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СБУ затримала агента фсб, який коригував обстріли трьох регіонів України

СБУ затримала агента фсб, який коригував обстріли трьох регіонів України

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у Дніпрі ще одного агента фсб. Ним виявився завербований ворогом тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю, який коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Як з’ясувало розслідування, фігурант займався пошуком і передачею координат української ППО.

Встановлено, що зловмисник відстежував військові об’єкти під час поїздок на власному транспорті. У разі виявлення потенційних «цілей» він позначав їхні локації на гугл-картах і робив детальний опис місцевості.

Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшого звіту куратору від фсб.

Співробітники СБУ викрили агента, поетапно задокументували його шпигунську діяльність і затримали.

Також Служба безпеки провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

За матеріалами справи, чоловік був завербований російською спецслужбою через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».

Під час обшуків у затриманого вилучено ноутбук та мобільний телефон із доказами роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили у взаємодії з Головним управлінням СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17788

Новости портала «Весь Харьков»

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