СБУ затримала агента фсб, який намагався спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини на Кіровоградщині

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Кропивницькому. За матеріалами справи, зловмисник готував серію підпалів на ключових енергооб’єктах регіону, щоб знеструмити місцеві військові частини та медустанови.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, що живить обласну лікарню і декілька підрозділів Сил оборони. Зловмисник планував підпалити цей енергооб’єкт.

Як встановило розслідування, агентом виявився 30-річний місцевий безробітний, який шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування ворожий поплічник розвідував локації основних енергогенеруючих об’єктів і збирав дані про їхній технічний стан та охорону.

Отриману інформацію фігурант відправляв своєму російському куратору для «погодження» підпалу.

Одночасно агент передавав окупантам геолокації можливого базування українських захисників, по яких ворог планував здійснити повітряні атаки.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14241

Новости портала «Весь Харьков»