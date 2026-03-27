Сегодня 09:25
СБУ затримала агента фсб, який намагався знеструмити Кропивницький

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі рашистів здійснити масштабну диверсію у Кропивницькому. За результатами дій на випередження затримано агента фсб, який готував підрив опорної електропідстанції в обласному центрі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він у комендантську годину забирав саморобну бомбу зі схованки на в’їзді до міста.

За матеріалами справи, вибухівка була споряджена пластидом масою 300 грам та мобільним телефоном для дистанційної активації.

Як встановило розслідування, агент збирався на таксі перевезти бомбу до місця запланованої диверсії і закласти її біля трансформаторів опорної електропідстанції для підриву.

У такий спосіб рф планувала знищити ключовий енерговузол, який живить більшість стратегічних та соціальних об’єктів міста.

За матеріалами справи, завдання фсб виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Погодившись на обіцянку «швидких заробітків», агент отримав від російських спецслужбістів координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм та локацію запланованої диверсії.

Під час обшуку в затриманого вилучено вибухівку та смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за фактом підготовки диверсії.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17191

