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СБУ затримала агента фсб, який збирався передати рашистам дані про оборону Черкащини

СБУ затримала агента фсб, який збирався передати рашистам дані про оборону Черкащини

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб у Черкасах. Зловмисник намагався продати ворогу закриту інформацію про військові об'єкти Черкаської області, щоб скоригувати по них російські удари.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 36-річний місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канали.

За матеріалами справи, зрадник «втемну» використав свого знайомого військового, від якого отримав службову «флешку» з інформацією про один із військових об'єктів регіону.

Крім того, він шпигував за мобільними вогневими групами ППО, які захищають повітряний простір регіону, а також повідомляв рашистам про наслідки ворожих ударів.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта, коли він готував звіт із черговою розвідінформацією.

Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14841

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