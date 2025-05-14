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СБУ затримала агента гру рф, який готував «GPS-маячок» для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС

СБУ затримала агента гру рф, який готував «GPS-маячок» для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки рф (більш відомої як гру) на Рівненщині. Він готував повітряну атаку рашистів по лініях електропередач (ЛЕП), які живлять Київ та весь столичний регіон України.

За матеріалами справи, фігурант мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини.

Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом «маячка» окупанти планували спрямувати «Шахеди», щоб знеструмити столичну агломерацію.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Ще до початку повномасштабної війни чоловік звільнився з режимного об’єкта.

Утім, навесні 2025 року на його месенджер вийшов «зв’язковий» воєнної розвідки рф з підмосков’я і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Після вербування агент отримав від російської спецслужби детальну інструкцію для виконання ворожого завдання.

Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній GPS-трекер, агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС.

Після цього він приховано пробирався до «цілі» через відкриту місцевість, а добравшись – намагався активувати трекінговий модуль. У цей момент його затримали контррозвідники СБУ.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14821

Новости портала «Весь Харьков»

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