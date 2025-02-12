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СБУ затримала агентів рф, які намагалися встановити GPS-маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони ЗСУ на фронт

СБУ затримала агентів рф, які намагалися встановити GPS-маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони ЗСУ на фронт

Служба безпеки затримала на Кіровоградщині агента рф та його неповнолітнього поплічника, які шпигували за військовою технікою Сил оборони.

Для виконання ворожого завдання фігуранти мали приховано встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ.

У такий спосіб ворог планував у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах нашої держави.

Для цього окупанти дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київської області, який шукав «легкі» гроші на Телеграм-каналах.

Після вербування молодик прибув на Кіровоградщину, де приступив до збору даних про місця базування та руху військових колон.

До підривної діяльності агент залучив 17-річного мешканця регіону, якого використав «втемну» та пообіцяв «швидкий» заробіток.

За вказівкою агента неповнолітній відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ. Дочекавшись сутінків, він намагався закріпити на ньому «маячок».

У цей момент юнак був затриманий співробітниками СБУ. Одночасно українська спецслужба затримала основного агента, який координував злочинні дії неповнолітнього.

При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер, яким вони збирались «обладнати» автомобіль ЗСУ.

Також під час розслідування було встановлено, що 20-річний агент додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ.

Для конспірації агент подобово орендував житло, а комунікацію з окупантами підтримував через анонімний чат у месенджері.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Неповнолітній фігурант наразі співпрацює зі слідством.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ затримала агентів рф, які намагалися встановити GPS-маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони ЗСУ на фронт

СБУ затримала агентів рф, які намагалися встановити GPS-маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони ЗСУ на фронт

СБУ затримала агентів рф, які намагалися встановити GPS-маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони ЗСУ на фронт

Джерело: https://t.me/SBUkr/14083

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