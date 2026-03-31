Сегодня 10:51
СБУ затримала чиновницю Мінкульту, яка пропагувала рашизм

Служба безпеки викрила очільницю одного з відділів Міністерства культури України, яка вихваляла путіна та виправдовувала збройну агресію рф проти України.

За даними кіберфахівців СБУ, чиновниця поширювала ворожу пропаганду серед своїх колег та знайомих.

Серед іншого – посадовиця:

● схвально цитувала публічні виступи очільника кремля;

● виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема столичних об’єктів енергетики;

● розповсюджувала фейки про Сили оборони;

● поширювала дезінформацію стосовно оперативної ситуації на фронті.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь рф.

Під час обшуків у неї вилучено 4 смартфони, 2 ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали із доказами злочинів.

Слідчі СБУ повідомили чиновниці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниці загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17212

