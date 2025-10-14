СБУ затримала дезертира, який на замовлення рф готував теракт у центрі Запоріжжя

Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту, який рф планувала здійснити у Запоріжжі. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у центрі міста.

Як встановило розслідування, фігурант мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та «прозвітувати» кураторові з рф.

Також окупанти планували дистанційно активувати СВП у годину пік, коли на «локації» буде найбільша концентрація місцевих жителів.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента під час спорядження вибухівки для теракту.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 37-річний мобілізований з прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві.

Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужбістів.

Після вербування зловмисник отримав «перевірочне» завдання від куратора: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Сил оборони у столиці України.

Згодом окупанти відрядили його до Запоріжжя, де фігурант орендував помешкання та придбав складові для виготовлення СВП.

При обшуках у його оселі виявлено компоненти для вибухівки та мінікамеру, яку він мав встановити поблизу місця запланованого теракту для фіксації його наслідків.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

◾ ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану);

◾ ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами);

◾ ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16042

