Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:47
Просмотров: 68

СБУ затримала двох коригувальників фсб, які наводили ракетні удари по Дніпру та Кривому Розі

СБУ затримала двох коригувальників фсб, які наводили ракетні удари по Дніпру та Кривому Розі

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів фсб. Зловмисники коригували ракетно-дронові атаки рашистів по Дніпру та Кривому Розі.

Як встановило розслідування, фігурантами є двоє місцевих жителів, які діяли порізно, але мали одного спільного куратора з рф.

За матеріалами справи, одним з агентів виявився працівник металургійного комбінату. У позаробочий час зловмисник об’їжджав місто на власному авто та виявляв місця зосередження особового складу і техніки українських захисників.

Також фігурант відстежував час та місце переміщення військових колон Сил оборони, які рухалися у напрямку передової.

Ще один агент – місцевий ухилянт, який, ховаючись від мобілізації, наводив повітряні атаки рф.

Щоб скоригувати ворожі обстріли, зловмисник з вікна своєї квартири відстежував маршрути переміщення мобільних вогневих груп у Дніпрі.

Співробітники контррозвідки СБУ задокументували злочини агентів і затримали їх за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

За матеріалами справи, обидва фігуранти були завербовані російською спецслужбою через прокремлівські чати у Телеграм-каналах.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17068

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 