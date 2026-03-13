Кримінал
СБУ затримала громадянина рф, який на замовлення ворога шпигував у різних регіонах України

Контррозвідка Служби безпеки затримала громадянина рф, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як гру). Зловмисник відстежував локації Сил оборони, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

Як встановило розслідування, росіянин мав посвідку на постійне проживання в Україні та шпигував під прикриттям зварювальника у приватній компанії на Дніпропетровщині.

Під час робочих відряджень по різних регіонах України фігурант відстежував координати українських військ. Серед основних об’єктів, які його «цікавили», були підрозділи ППО, блокпости і аеродроми Сил оборони у Дніпропетровській області та на заході України.

У разі виявлення військових об’єктів, інформатор позначав їхнє розташування на гугл-картах, щоб сформувати «звіт» для гру рф.

Задокументовано, як, перебуваючи на заході України, зловмисник намагався виявити місцеві летовища з бойовою авіацією ЗСУ.

Контррозвідка СБУ тримала цього росіянина «у полі зору» ще від початку його шпигунської активності. Таким чином вдалося не тільки задокументувати його злочини, а й убезпечити всі локації Сил оборони, які розвідав фігурант.

Інформатора затримали за місцем його проживання у Кіровоградській області.

За матеріалами справи, росіянин був завербований гру рф через його давнього знайомого, який співпрацює з рашистами на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його співпраці з ворогом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17058

