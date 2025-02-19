СБУ затримала «крота» фсб, який за допомогою дронів коригував ракетні удари рф по Хмельниччині

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Хмельницькому. Фігурантом виявився 37-річний мобілізований до місцевої військової частини, який на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України.

«Під прицілом» ворога були пункти базування Сил оборони, а також електропідстанції та об’єкти Укрзалізниці.

Перебуваючи на посаді оператора безпілотних систем, «кріт» використовував штатні БпЛА для відстежування потенційних цілей.

Також агент встановив навпроти вузлової залізничної станції регіону приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для фсб.

У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися шпигувати за рухом військових ешелонів у напрямку фронту.

Служба безпеки своєчасно викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

За даними кіберфахівців СБУ, окупанти дистанційно завербували фігуранта через заборонену соцмережу «Вконтакте».

Для комунікації з фсб зрадник використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його контактів з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту фсб про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14153

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