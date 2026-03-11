Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:40
Просмотров: 32

СБУ затримала на Київщині експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет

СБУ затримала на Київщині експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет

Служба безпеки викрила на пособництві країні-агресору колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Затримання фігуранта відбулося в його офісі під Києвом.

За матеріалами справи, експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України.

У 2022 році фігурант перереєстрував це підприємство за російським законодавством.

Також, як встановило розслідування, затриманий ігнорував заборону на підприємницьку діяльність з рф та закуповував у держави-агресора обладнання для своєї фабрики.

Відповідно до матеріалів провадження, після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у Набережних Челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро.

Для того, щоб приховати торговельні відносини з рашистами, зловмисник зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію.

У такий «обхідний» спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора.

Податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету рф, фактично спонсоруючи війну кремля проти України.

Під час обшуку в офісі затриманого вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17033

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Податкова фіксує зростання податків до місцевих бюджетів
Сегодня 09:04    18
Прикордонники Чернівецького загону запобігли незаконному вивезенню антикваріату до Румунії
Сегодня 08:55    26
На ТОТ розігрують показову “боротьбу з наркотиками”
Сегодня 08:48    35
БЕБ викрило конвертаційний центр у Дніпрі
Сегодня 08:33    33
Центри обробки даних стають військовими цілями
Сегодня 08:25    44
Харківщина 11 березня
Сегодня 08:23    52
Українські металурги скоротили виробництво
Сегодня 08:18    53
З блокадою Ормузької протоки є такий момент
Сегодня 08:14    64
В Івано-Франківську через соцмережі намагалися завербувати школяра: дитина повідомила офіцера безпеки
Сегодня 08:10    64
Оперативна інформація станом на 08:00 11.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    69
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 