СБУ затримала на Рівненщині ще одного коригувальника воєнної розвідки рф

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Рівному ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Ним виявився завербований ворогом колишній працівник заводу на Донеччині, який прибув до західного регіону України, щоб коригувати повітряні атаки рашистів.

За матеріалами справи, зловмисник потрапив у поле зору російської спецслужби, коли після звільнення шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Невдовзі агент отримав завдання від куратора із рф з’їздити на Рівненщину для збору координат потенційних «цілей».

У зоні особливої уваги російського гру були підприємства оборонно-промислового комплексу України та пункти зосередження особового складу українських військ.

Прибувши до обласного центру, агент оселився в місцевому готелі. Щоразу після отримання інструктажу від російського спецслужбіста він використовував таксі для розвідвилазок.

Під час поїздок фігурант безпосередньо з автомобіля здійснював фотофіксацію об’єктів, які, на його думку, могли бути залучені до виконання оборонних замовлень або використовуватись для базування військових.

Зокрема, зловмисник намагався виявити місця дислокації мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які захищають повітряний простір західного регіону України.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали «на гарячому», коли він фіксував на телефонну камеру фасад підприємства.

Під час затримання у нього вилучено смартфон із координатами українських об’єктів на гугл-картах, які він збирався передати до російського гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

