СБУ затримала інформатора фсб, який готував прорив російських ДРГ на північ Харківщини
Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб у Харківській області.
Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в «обхід» оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби.
Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб рф на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.
За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.
Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону.
Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з фсб.
Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Джерело: https://t.me/SBUkr/14930