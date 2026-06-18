СБУ затримала поплічницю рф, яка вихваляла фейковий «референдум» під час окупації Херсона

Як з’ясувало розслідування, фігуранткою є безробітна мешканка селища Антонівка, що розташоване поблизу обласного центру.

Жінка агітувала місцевих жителів взяти участь у фейковому плебісциті і «проголосувати» за так зване приєднання Херсонщини до складу країни-агресора.

Крім того, вона вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму.

Після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка як переселенка переїхала до обласного центру і «залягла на дно» в орендованому помешканні.

Щоб уникнути правосуддя, жінка вела малопомітний спосіб життя, фактично не з’являючись на людях без крайньої необхідності.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили її місцезнаходження і затримали.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона поширювала прокремлівську пропаганду.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17823

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