СБУ затримала російського «крота» у бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала агента рф у зоні бойових дій на Харківщині. Ним виявився контрактник однієї із бригад ЗСУ, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як гру).

За матеріалами справи, зрадник «зливав» окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.

Поетапно задокументовано, як агент месенджером виходив на куратора з російського гру та передавав йому координати свого та інших підрозділів з передової.

Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.

Для комунікації з російським спецслужбістом «кріт» використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті.

За геолокаціями агента окупанти готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра вогневого ураження.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри і запобігла їхній реалізації. Після проведення заходів для убезпечення локацій Сил оборони зрадника було затримано неподалік лінії бойового зіткнення.

Під час обшуку у нього вилучено два телефони, які він використовував для комунікації з російським гру.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований окупантами у січні цього року. СБУ також встановила особу його куратора – співробітника воєнної розвідки рф, який перебуває на передовій східного фронту.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14781

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