СБУ затримала російського інформатора, який готував удари по Миколаєву «в обхід» української ППО

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби рашистів отримати актуальні дані про оборону Миколаєва. За результатом роботи на випередження в обласному центрі затримано 31-річного місцевого інформатора рф, який коригував удари по захисниках портового міста.

Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

Щоб рашисти могли здійснювати обстріли «в обхід» ППО, він одночасно намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп.

Усю додаткову інформацію зловмисник випитував у своїх знайомих – місцевих жителів – під час побутових розмов.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початкових етапах його розвідактивності, задокументували її і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала фігуранта у його помешканні в Миколаєві.

За матеріалами справи, інформатор працював на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: фсб та воєнну розвідку рф. Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі «Лохматого».

Під час обшуку у затриманого вилучено комп’ютерну техніку і телефон із доказами його підривної діяльності на користь окупантів.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14769

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