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СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра

СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра

СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у прифронтовому Дніпрі. За результатами комплексних заходів затримано російську агентку, яка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста.

Як встановило розслідування, замовлення рф виконувала 29-річна наркозалежна з Вінниці, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала «легких заробітків» у Телеграмі.

Після вербування жінки російські спецслужбісти «відрядили» її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Згодом фігурантка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі і провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де рашисти планували підрив.

Одночасно агентка підшукала біля місця запланованого теракту «зручну» локацію для тайника, де заховала СВП і передала куратору відповідні координати.

Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови і активувати.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження – вилучили зі схованки СВП і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста.

Затримання відбулося на блокпосту, через який агентка намагалася проїхати маршрутним автобусом у напрямку Одеси, де вона планувала «залягти на дно».

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що у липні Служба безпеки запобігла ще одному теракту на Дніпропетровщині, який замовила рф.

Джерело: https://t.me/SBUkr/15484

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