СБУ затримала ще одного ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який співпрацював з окупаційною адміністрацією рф після тимчасово захоплення обласного центру.

Йдеться про місцевого різноробочого, який влітку 2022 року вступив до так званого «управління виконання покарань», котре ворог облаштував в будівлі захопленого СІЗО портового міста.

Там його призначили «молодшим інспектором», видали зброю, посвідчення та формений одяг російського зразка.

За матеріалами справи, фігурант охороняв камери окупаційної в’язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні.

У застінках потерпілих піддавали тортурам, намагаючись «вибити» з них адреси перебування інших українських патріотів.

Після звільнення міста колаборант намагався переховуватись від правосуддя. Для цього «заліг на дно» у власному помешканні, з якого майже не виходив.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16068

