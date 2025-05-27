СБУ затримала ще одного інформатора російських спецслужб, який коригував ворожі удари по Миколаївщині
Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника повітряних атак рф по Миколаївщині.
За матеріалами справи, фігурантом виявився 57-річний місцевий житель, колишній працівник меблевої фабрики.
Основним завданням агента був пошук і передача координат блокпостів та інших місць зосередження українських захисників, а також розвідка локального аеродрому: наявність там літаків, військових і техніки.
Щоб зібрати цю інформацію, фігурант об’їжджав місцевість нібито у побутових справах.
Зібрані дані він надсилав у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку та працює на фсб і воєнну розвідку рф. Потім Лебедєв пересилав цю інформацію своїм кураторам.
Кіберфахівці СБУ викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 30 учасників інформаторів «Лохматого». Більшість з них уже отримали тюремні строки.
Слідчі СБУ повідомили «новому» затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Джерело: ssu.gov.ua