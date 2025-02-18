СБУ затримала топменеджерів одеської компанії, яка поставляла в росію обладнання для електромереж військових баз рф

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на поставки української продукції до країни-агресора.

За результатами комплексних заходів в Одесі затримано 7-х учасників злочинного угруповання: засновника і топменеджерів місцевої компанії, яка продавала в росію електрообладнання для військових об’єктів рф.

Мова йде про високотехнологічні прилади, які забезпечують захист та безперебійну роботу електричних мереж.

Встановлено, що протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до рф декілька партій вітчизняних товарів на загальну суму понад 1 млн доларів США.

Для реалізації оборудки її організатори задіяли підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході.

Так, спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам.

Серед них – підсанкційні компанії рф, які постачають електрообладнання для потреб міноборони країни-агресора, зокрема для енергоживлення військових баз окупантів.

За даними слідства, засновник одеського підприємства залучив до оборудки 6-х своїх підлеглих, у тому числі комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, мобільні телефони та комп’ютери, які використовували у незаконній діяльності.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

▪ ч. 1 і ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14144

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