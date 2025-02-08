СБУ затримала у Хмельницькому російського агента, який готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони на замовлення спецслужб рф

Служба безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби готували у Хмельницькому. За результатами спецоперації затримано агента рф, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста.

Відповідне завдання він дистанційно отримав від свого куратора з рф на початку цього року.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України.

Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових.

У разі виявлення таких об’єктів фігурант вивчав його периметр на наявність «зручних» місць для закладки саморобного вибухового пристрою (СВП).

Надалі агент передавав куратору з рф відповідні координати для «погодження», щоб потім отримати інструкції з виготовлення СВП з механізмом віддаленої активації через телефон.

СБУ спрацювала на випередження і затримала агента коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта, де окупанти планували теракт.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським спецслужбістом.

За даними слідства, агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку на Телеграм-каналах швидких заробітків на «дозу».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14050

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