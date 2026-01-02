Кримінал
СБУ затримала у Києві колаборантку, яка працювала на рашистів у тимчасово окупованій Макіївці і впроваджувала там «освітні стандарти» рф

Служба безпеки затримала у Києві колаборантку, яка з 2014 року працювала на окупаційну адміністрацію рф у тимчасово захопленій частині Донеччини.

Зловмисницею виявилась 64-річна мешканка Макіївки, яка на початку окупації громади підтримала рашистів і погодилася на їхню «пропозицію» очолити місцевий дитсадок.

Співробітники СБУ затримали колаборантку, коли вона приїхала в столицю України, щоб оформити закордонний паспорт для подальшого виїзду до країн Євросоюзу.

Як встановило розслідування, після призначення на «посаду» фігурантка почала запроваджувати у цьому закладі «освітні стандарти» рф.

Серед іншого, під час батьківських зборів проводила агітаційні бесіди та схиляла батьків до співпраці з окупантами.

Також колаборантка поширювала у дитсадку пропагандистську літературу та агітаційні матеріали з прокремлівською тематикою.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16488

