СБУ затримала зрадника, який наводив російські «КАБи» на позиції захисників Краматорська

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента фсб. Він коригував ворожий вогонь по локаціях Сил оборони на Краматорському напрямку.

За матеріалами справи, фігурант проводив дорозвідку поблизу замаскованих позицій українських військ.

У разі виявлення потенційних цілей він передавав окупантам координати для вогневого ураження з використанням керованих авіабомб та ракетного озброєння.

Пріоритетними цілями ворога були опорні пункти оборони, штаби та вогневі позиції артилерії Збройних Сил України.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ агента викрили та задокументували ще на початковому етапі його розвідактивності.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на відповідному напрямку.

Згодом співробітники СБУ затримали його у власній оселі та вилучили мобільний телефон, з якого він спілкувався зі своїм російським куратором.

За даними слідства, у грудні 2024 року фсб завербувала фігуранта – 41-річного працівника агропідприємства з прифронтового селища Краматорського району.

Для збирання розвідданих зрадник на власному авто об’їжджав місцевість, де відслідковував пункти базування українських захисників.

Отриману інформацію він зі свого телефону відправляв до фсб у вигляді текстових повідомлень та скріншотів гугл-карт з позначками «цілей».

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14054

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